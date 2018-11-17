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رقم الخبر: 237512 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 16:11 الاقسام: اقتصاد  
الدوما يصادق على إتفاقية إيجاد منطقة تجارية حرة بين إيران والإتحاد الأوراسي

الدوما يصادق على إتفاقية إيجاد منطقة تجارية حرة بين إيران والإتحاد الأوراسي

صادق مجلس الدوما الروسي، الخميس، على إتفاقية إيجاد منطقة تجارية حرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأفاد مراسل (إرنا) في موسكو، بأن هذه الإتفاقية تمت المصادقة عليها بغالبية أصوات الدوما.

وكان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وايران قد وقعا في العاصمة الكازاخية آستانا قبل نحو 8 أشهر إتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بينهما.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوراسي تيكران سركيسيان: ان الإتفاقية تتضمن قائمة بأسماء السلع التي تخضع لخفض رسومها التجارية الجمركية بين الجانبين. وأضاف: ان حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغ 7ر2 مليار دولار في العام 2017 .

وأوضح سركيسيان انه بإمكان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وايران بعد 3 أعوام توقيع الإتفاقية الدائمة حول المنطقة التجارية الحرة.

 

 
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