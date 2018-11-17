قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي، محمد رضا بور إبراهيمي، إن الحظر ضد الأشخاص والنفط في ايران ليس بالجديد في البلاد، مؤكداً إن هذه الحزمة من الحظر أيضاً لن تؤثر على الاقتصاد الايراني.

وأضاف بورإبراهيمي، الخميس، في حوار خاص مع مراسل (إرنا)، قائلاً: إن الأمريكيين أنفسهم اضطروا على التراجع عن هذه الحزمة من الحظر؛ وعليه فقد أعلنوا عن إعفاء عدد من البلدان واستمرار مبيعات النفط الايراني. وتابع قائلاً: ان هذه التطورات أظهرت للأمريكيين مدى عجزهم في توظيف الظروف الجديدة لصالح سياساتهم الأحادية.

وأردف بورإبراهيمي: إن الإتحاد الأوروبي ودولاً أخرى مثل روسيا والصين والهند تعارض المواقف الأمريكية بشأن الحظر تماماً وقد إنتهجت مساراً آخر، سيكون أكثر وضوحاً في المستقبل.