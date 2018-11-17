ورعى مراسم افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا مساعد شؤون التنمية الإدارية واستقطاب رؤوس الأموال لدى المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية في ايران، بمشاركة السفير الايراني في بيشكيك، ورئيس غرفة التجارة والصناعة لجمهورية قرغيزيا، ورئيس وكالة الاستثمارات في هذا البلد الى جانب مدراء 30 شركة قائمة على المعرفة من ايران و100 من رجال الأعمال القرغيزيين.

ويتخذ المركز التجاري الايراني من المعرض الدائمي للمنتجات الصناعية والتقنية الايراني في بيشكيك مقراً له، وتنشط فيه 50 شركة ايرانية قائمة على المعرفة و30 شركة أخرى للتعريف بمنتجاتها لرجال الأعمال والتجار في قرغيزيا.