  • السبت ٨ ربیع الاول ١٤٤٠
  • السبت , نوفمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 237509 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 16:07 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنتج 477 ألف طن من الثروة السمكية

إيران تنتج 477 ألف طن من الثروة السمكية

قال مساعد رئيس منظمة الثروة السمكية حسين عبدالحي: إن إنتاج ايران من الثروة السمكية يبلغ حالياً 477 ألف طن، يتم إستحصال 150 ألف طن منه من بحر قزوين (شمال البلاد).

وأضاف عبدالحي، الأربعاء الماضي، خلال الإجتماع الإقليمي لـ'تحديات وآليات تنمية الإستزراع المائي في بحر قزوين'، الذي انعقد في مدينة نور التابعة لمحافظة مازندران (شمال)، أضاف: إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الثروة السمكية 500 ألف طن خلال العام الإيراني الحالي (بدأ من 21 آذار/ مارس). ولفت الى أن الجمهورية الاسلامية تقف في المركز الحادي والعشرين في العالم بإنتاجها 477 ألف طن سنوياً من أنواع الأسماك.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس فريق تنمية سوق وتجارة الثروة السمكية، سيامك مدبيكي، ان ايران قامت في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الجاري بتصدير 55 ألفاً و580 طناً من أنواع الأسماك، ما قيمته 150 مليون دولار.

وأكد مدبيكي، في تصريح لمراسل (إرنا) على هامش الإجتماع المذكور، ضرورة التسويق المناسب للمنتجات التي يتم تصديرها لاسيما الى دول المنطقة، داعياً المنتجين الى تعزيز الإلتزام بمعايير الجودة بهدف الإرتقاء بعملية التسويق وتنشيطها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/0404 sec