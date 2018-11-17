قال مساعد رئيس منظمة الثروة السمكية حسين عبدالحي: إن إنتاج ايران من الثروة السمكية يبلغ حالياً 477 ألف طن، يتم إستحصال 150 ألف طن منه من بحر قزوين (شمال البلاد).

وأضاف عبدالحي، الأربعاء الماضي، خلال الإجتماع الإقليمي لـ'تحديات وآليات تنمية الإستزراع المائي في بحر قزوين'، الذي انعقد في مدينة نور التابعة لمحافظة مازندران (شمال)، أضاف: إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الثروة السمكية 500 ألف طن خلال العام الإيراني الحالي (بدأ من 21 آذار/ مارس). ولفت الى أن الجمهورية الاسلامية تقف في المركز الحادي والعشرين في العالم بإنتاجها 477 ألف طن سنوياً من أنواع الأسماك.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس فريق تنمية سوق وتجارة الثروة السمكية، سيامك مدبيكي، ان ايران قامت في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الجاري بتصدير 55 ألفاً و580 طناً من أنواع الأسماك، ما قيمته 150 مليون دولار.

وأكد مدبيكي، في تصريح لمراسل (إرنا) على هامش الإجتماع المذكور، ضرورة التسويق المناسب للمنتجات التي يتم تصديرها لاسيما الى دول المنطقة، داعياً المنتجين الى تعزيز الإلتزام بمعايير الجودة بهدف الإرتقاء بعملية التسويق وتنشيطها.