قالت وسائل إعلام حكومية يوم الجمعة: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار موقع تجربة سلاح تكتيكي جديد في أول تفتيش ميداني معلن يجريه منذ العام الماضي مشيدا بذلك بوصفه استعراضا لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بيونغ يانغ عن تطوير سلاح جديد منذ شهور وهو ما يهدد بتوتر المناخ السياسي فيما تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على ما يبدو.

وقال كيم: هذه النتيجة اليوم تبرر سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية واستعراض آخر لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بكاملها وتغير كبير لتعزيز قدرات جيشنا القتالية.

وأظهرت الصورة الوحيدة التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يقف على شاطئ يحيط به مسؤولون ارتدوا ملابس عسكرية لكن لم تظهر بها أي أسلحة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التجربة نجحت وإن السلاح قادر على حماية كوريا الشمالية مثل حائط من الصلب.

بيونغ يانغ ترحل مواطنا أمريكيا محتجزا منذ أكتوبر

من جانبها قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة: إن كوريا الشمالية سترحل مواطنا أمريكيا محتجزا منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن دخل البلاد بطريقة غير مشروعة من الصين وأبلغ محتجزيه أنه ”يتبع“ المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه). وقالت الوكالة إن الرجل يدعى بروس بايرون لورانس.

وجرى ترحيل رجل يحمل الاسم نفسه من كوريا الجنوبية في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعد رصده وهو يتجول قرب الحدود المحصنة مع كوريا الشمالية لكن لم يرد تأكيد فوري بشأن هوية الرجل الذي تحتجزه بيونجيانج.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في سول إنه ليس بوسعه التعليق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وامتنع عن تأكيد ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون على علم باحتجاز الرجل.

كيم يأمر بتوزيع 200 طن من اليوسفي على سكان بيونغ يانغ

الى ذلك أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتوزيع 200 طن من اليوسفي (المندرين) حصل عليها بلده هدية من كوريا الجنوبية، على تلاميذ المدارس والأطفال وغيرهم من سكان العاصمة الكورية الشمالية.

وأفادت وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن زعيم البلد كيم جونغ أون وجه كلمات الشكر لرئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، على هذه الهدية.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إن سلطات كوريا الجنوبية أرسلت إلى كوريا الشمالية 200 طن من اليوسفي ردا على هدية بيونغ يانغ التي كانت تضم طنين من الفطر البري اللذيذ، والتي حصل عليها الرئيس الجنوبي، مون جيه إن، أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.