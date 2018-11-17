تقع منطقة "ميانكالة" على بعد 12 كيلومترا من مدينة بهشهر في محافظة مازندران شمال إيران وتعود أهميتها إلى وضعها البكر وغير المستغل بالنسبة إلى جميع الشواطئ الجنوبية لبحر قزوين شمالي إيران.

وتستضيف هذه المنظقة أكثر من 260 نوعا من الطيور في مستنقعاتها وشواطئها جنوب شرق بحر قزوين حيث يبلغ العدد الإجمالي للطيور الأصلية والمهاجرة في إيران حوالى 520 نوعاً ويمكن مشاهدة أكثر من نصف هذه الطيور في مواسم مختلفة من الهجرة.

وتعتبر سواحل هذه المنطقة المحمية مسقط رأس سمك الكارب ، وسمك الحفش وسمك كافيار فضلاً عن منتجع للسياحة البيئية.

واليكم صور من هذه المنطقة عسى ان تنال إعجابكم.