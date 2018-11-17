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رقم الخبر: 237505 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:24 الاقسام: ثقافة وفن  
أميرحسين رستمي و سوغل خليق ينضمان إلى «الديك الهندي»

أميرحسين رستمي و سوغل خليق ينضمان إلى «الديك الهندي»

انضم الممثلان الايرانيان أميرحسين رستمي و سوغل خليق إلى مسرحية "الديك الهندي" (خروس لاي) من إخراج وسيناريو أميد سهرابي الذي من المقرر ان يعرض على الجمهور على خشبة مسرح إيرانشهر بالعاصمة طهران.

ويمثل الفنانان إلى جانب الممثلتين نازنين بياتي وإلناز حبيبي اللتين انضمتا إلى جوقة تمثيل هذه المسرحية من تصميم نورالدين حيدري ماهر ويزمع ان يطل فريق التمثيل على رواد المسرح خلال شهر ديسمبر / كانون الأول القادم في صالة الدكتور ناظر زاده كرماني في مسرح إيرانشهر.

يذكر ان "الديك الهندي" يعرف ايضا بـ الديك المقاتل هو نوع من الديوك يصارع بفترته فلا يحتاج إلى تشجيع للقتال، وبمجرد أن يجتمع ديكان في مكان واحد يبدءان قتالا لا ينتهي سوى بالموت وسط دائرة هتافات المشجعين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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