وذلك من خلال تواجده مع 5500 فيلم من كل الدول العالم إستطاع الفيلم أن يشق طريقه بتألق لنيل الجائزة، خلال المهرجان الذي أقيمت فعالياته في وقت سابق بين 8 حتى 11 نوفمبر المنصرم.

وكان الفيلم قد حصل على عدة جوائز من المهرجانات الدولية منها مهرجان ON FILM" الدولي بأمريكا أوجائزة أفضل انيميشن من الدورة الثامنة لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام بهولندا وجائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards) وجائزة مهرجان "ASIANS ON FILM" الدولي بأمريكا ايضا.

ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.