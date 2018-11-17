تأهل فيلم" النور، الظل، الحياة" ( نور، سايه، زندگی) للمخرج شهريار بورسيديان للمنافسة في مهرجان موسكو إضافة لمنافسته في الدورة ال 48 لمهرجان رشد السينمائي.

حيث إستطاع الفيلم التأهل للمنافسة في قسم (th International Disability Breaking Down Barriers Film Festival) خلال مهرجان موسكو السينمائي، وكذلك مهرجان رشد.

يذكر أن المخرج بورسيديان إستطاع سابقا عام 2012 عبر فيلم " حين يسطع النور" (وقتي که نور مي تابد) أن يكسب جائزة أفضل فيلم في قسم المحبة وكذلك عام 2014 عبر فيلم "الأرض الباردة" جائزة أفضل وثائقي في قسم Breaking Down Barriers من موسكو، وهي أفلام تتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي سوف تنطلق فعالياته في الفترة بين 23 إلى 26 نوفمبر الحالي 2018 .