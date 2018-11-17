  • السبت ٨ ربیع الاول ١٤٤٠
  • السبت , نوفمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 237503 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:19 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم " النور، الظل، الحياة" يستعد للمنافسة في موسكو

فيلم " النور، الظل، الحياة" يستعد للمنافسة في موسكو

تأهل فيلم" النور، الظل، الحياة" ( نور، سايه، زندگی) للمخرج شهريار بورسيديان للمنافسة في مهرجان موسكو إضافة لمنافسته في الدورة ال 48 لمهرجان رشد السينمائي.

حيث إستطاع الفيلم التأهل للمنافسة في قسم (th International Disability Breaking Down Barriers Film Festival) خلال مهرجان موسكو السينمائي، وكذلك مهرجان رشد.

يذكر أن المخرج بورسيديان إستطاع سابقا عام 2012 عبر فيلم " حين يسطع النور"  (وقتي که نور مي تابد) أن يكسب جائزة أفضل فيلم في قسم المحبة وكذلك عام 2014 عبر فيلم "الأرض الباردة"  جائزة أفضل وثائقي في قسم Breaking Down Barriers من موسكو، وهي أفلام تتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي سوف تنطلق فعالياته في الفترة بين 23 إلى 26 نوفمبر الحالي 2018 .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1566 sec