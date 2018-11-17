حيث سجلت السينما الإيرانية حضورها مع إنطلاق المهرجان يوم الأربعاء كجزء من المناطق ال 16 المقسمة دوليا حسب إتحاد الأفلام العالمية الرياضية، حيث تنافس أفلام :

" الكابتن أمير" (کاپیتان امیر) للمخرج سعيد جاري وتمثيل علي أنصاريان.

" أنا إيراني" (من ایراني ام) للمخرج محمد رضا آهنج وتمثيل علي الرضا حيدري.

"اسنيف" للمخرجة فرزانة اميني.

بالإضافة إلى وثائقيات " أختي محدثة" (خواهرم محدثه) للمخرجة عاطفة محرابي، "الطريق الثلجي" (راه برفي) للمخرج آذر فرامرزي، " أنا القائد" (من لیدر هستم) للمخرج محسن جهان خاني و " إيران قوة 2" (ایران به توان ۲) للمخرجة فرزانة اميني خلال فعاليات المهرجان المزمع أقامته خلال الفترة القادمة.