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|رقم الخبر: 237502
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018
|الوقت: 14:17
|الاقسام: ثقافة وفن
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بحضور إيراني.. المهرجان العالمي للأفلام الرياضية يطل من إيطاليا
إنطلقت الدورة ال 36 لمهرجان الافلام الرياضة 2018 بحضور ممثلي السينما الإيرانية في مدينة ميلان الإيطالية.
حيث سجلت السينما الإيرانية حضورها مع إنطلاق المهرجان يوم الأربعاء كجزء من المناطق ال 16 المقسمة دوليا حسب إتحاد الأفلام العالمية الرياضية، حيث تنافس أفلام :
" الكابتن أمير" (کاپیتان امیر) للمخرج سعيد جاري وتمثيل علي أنصاريان.
" أنا إيراني" (من ایراني ام) للمخرج محمد رضا آهنج وتمثيل علي الرضا حيدري.
"اسنيف" للمخرجة فرزانة اميني.
بالإضافة إلى وثائقيات " أختي محدثة" (خواهرم محدثه) للمخرجة عاطفة محرابي، "الطريق الثلجي" (راه برفي) للمخرج آذر فرامرزي، " أنا القائد" (من لیدر هستم) للمخرج محسن جهان خاني و " إيران قوة 2" (ایران به توان ۲) للمخرجة فرزانة اميني خلال فعاليات المهرجان المزمع أقامته خلال الفترة القادمة.
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