قال مدير قسم شؤون المتاحف في منظمة التراث الثقافي الايرانية محمدرضا کاركر ان ۴ ملايين اثر تاريخي موزعة في 650 متحفا ايرانيا.

واعرب كاركر، في تصريح صحفي لمراسل فارس في كنبدكاووس /شمالي ايران/، عن امله برفع عدد متاحف منظمة التراث الثقافي في البلاد الى الف متحف.

واوضح، انه في مجال المتاحف غير الحكومية تحقق نمو بنسبة 200 بالمئة في عهد الحكومة الحالية وهو مايدلل على تطور هائل في التنمية على الصعيدين الكمي والنوعي.

ولفت الى وجود 50 متحفا في ايران يديره القطاع الخاص بشكل كامل حيث شيده هذا القطاع بنسبة 100 بالمئة.