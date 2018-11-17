لما تبذله من مساع في تعزیز السلام والوحدة بین أتباع الدیانات

وأهدی سفیر الفاتیکان لدی العاصمة الفلبینیة مانیلا الخطاطة الإیرانیة "تندیس تقوي" رسالة شکر بابا الفاتیکان لإعدادها ثماني لوحات فنیة کتبت علیها سورة مریم (س) وقامت بإهدائها الی بابا الفاتیکان عبر سفیر دولته لدی مانیلا.

وتمّ تقدیم رسالة الشکر التي وجهها بابا الفاتیکان الی الخطاطة الإیرانیة تندیس تقوي عبر حفل رسمي أقیم في محل سفارة دولة الفاتیکان لدی مانیلا.

وعبّر البابا فرنسيس في هذه الرسالة عن شکره وتقدیره لما قامت به الخطاطة الإیرانیة وأکد أن لوحاتها الفنیة سوف یحتفظ بها في احد مکاتب الفاتیکان.

وتقدم البابا بالشکر الجزیل لها لما تبذله من مساع في تعزیز السلام والوحدة بین أتباع الدیانات.