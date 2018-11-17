  • السبت ٨ ربیع الاول ١٤٤٠
  • السبت , نوفمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 237500 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:13 الاقسام: ثقافة وفن  
بابا الفاتیکان یشکر خطاطة إیرانیة أهدته لوحات قرآنیة
لما تبذله من مساع في تعزیز السلام والوحدة بین أتباع الدیانات

بابا الفاتیکان یشکر خطاطة إیرانیة أهدته لوحات قرآنیة

تقدمت أمانة الفاتیکان برسالة شکر وإمتنان لخطاطة إیرانیة قامت بإهداء البابا فرنسيس لوحات فنیة کتبت علیها سورة مریم (س).

 وأهدی سفیر الفاتیکان لدی العاصمة الفلبینیة مانیلا الخطاطة الإیرانیة "تندیس تقوي" رسالة شکر بابا الفاتیکان لإعدادها ثماني لوحات فنیة کتبت علیها سورة مریم (س) وقامت بإهدائها الی بابا الفاتیکان عبر سفیر دولته لدی مانیلا.

وتمّ تقدیم رسالة الشکر التي وجهها بابا الفاتیکان الی الخطاطة الإیرانیة تندیس تقوي عبر حفل رسمي أقیم في محل سفارة دولة الفاتیکان لدی مانیلا.

وعبّر البابا فرنسيس في هذه الرسالة عن شکره وتقدیره لما قامت به الخطاطة الإیرانیة وأکد أن لوحاتها الفنیة سوف یحتفظ بها في احد مکاتب الفاتیکان.

وتقدم البابا بالشکر الجزیل لها لما تبذله من مساع في تعزیز السلام والوحدة بین أتباع الدیانات.

 

 

بابا الفاتيكان والخطاطة الايرانيةبابا الفاتيكان والخطاطة الايرانية
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1641 sec