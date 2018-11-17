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رقم الخبر: 237499 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:10 الاقسام: سياحة  
ستة ملايين سائح أجنبي يزورون ايران من مارس حتى نوفمبر 2018

ستة ملايين سائح أجنبي يزورون ايران من مارس حتى نوفمبر 2018

قال المساعد في شؤون التنمية بمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية «محمد خياطيان» يوم الاربعاء: انّ عدد السواح الأجانب الذين زاروا ايران من 21 مارس حتی نوفمبر 2018 بلغ 6 ملايين شخص.

وخلال حفل تسمية مدير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الجديد في المحافظة المركزية (وسط البلاد) أضاف خياطيان بأنّ عدد السياح الذين زاروا ايران خلال هذه الفترة زاد بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعددهم من مارس حتى نوفمبر2017.

واضاف بأنّ معظم هؤلاء السواح الأجانب كانوا من الدول الاوروبية والدول المطلة علی الخليج الفارسي ودول آسيا زاروا المعالم التاريخية والمناطق الطبيعية في البلاد.

وأكّد أنّ دخول السواح الأجانب يعود علی البلاد بالانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودخول العملة الصعبة.

وعزا خياطيان إختيار محافظة همدان (غرب) كعاصمة للسياحة الآسيوية الی كون ايران بلداً يحظی بمكانة حصرية بين دول آسيا.

ووصف المحافظة المركزيه بأنها قادرة علی أن تتحوّل الی قطب صناعي في البلاد و تستضيف رحلات لوفود صناعية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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