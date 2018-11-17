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رقم الخبر: 237495 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 13:55 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الطفل محمد والطفلة حجار على شفير الموت جوعا مع استمرار حصار العدوان السعودي

الطفل محمد والطفلة حجار على شفير الموت جوعا مع استمرار حصار العدوان السعودي

وصل الطفل اليمني الرضيع محمد هشام، البالغ من العمر 8 أشهر، من محافظة البيضاء المركزية، إلى مركز التغذية التابع لبرنامج الأغذية العالمي في مستشفى السبعين بصنعاء. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه "يعالج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بالمكملات الغذائية لكن محمد يدخل على الفور إلى المستشفى حيث يعاني من سوء التغذية الحاد الشديد ويحتاج إلى دخول المستشفى".
الطفل محمد والطفلة حجار على شفير الموت جوعا مع استمرار حصار العدوان السعودي
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