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رقم الخبر: 237490 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 13:39 الاقسام: سياسة  
برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

اكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي ماريتا غراندي بان التعاون مع ايران في منطقة غرب اسيا يعد احدي اولويات الحكومة الايطالية.

وخلال لقائها مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يزور روما حاليا، اعربت غراندي عن قلقها العميق من اوضاع الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه وقالت، ان اوروبا عازمة علي العمل مع ايران في اطار الاتفاق النووي وهي في مسيرة تنفيذ الالية المالية منهمكة بدراسة جميع جوانبه وازالة العقبات التي تقف امامه.

من جانبه اكد مساعد الخارجية الايرانية خلال اللقاء بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد للمرة الثالثة عشرة سلمية الانشطة النووية الايرانية وقال، ان اميركا ومن دون اي مبرر ومنطق خرجت من الاتفاق النووي.

واضاف عراقجي، ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا او بين ايران ودول '5+1' بل هو اتفاق دولي يمثل ارادة مجلس الامن الدولي.

يذكر ان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية التقي خلال زيارته الي روما لغاية الان الامينة العامة بوزارة الخارجية الايطالية اليزابيثا بلوني ورئيس قسم الشؤون السياسية بالوزارة سباستيانو كاردي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ فيتو روزاريو بتروجلي ورئيسة لجنة الخارجية في مجلس النواب ماريتا غراندي ووزير خارجية الفاتيكان كبير الاساقفة بول ريتشارد كالاغر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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