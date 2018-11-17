ندد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد امامي كاشاني، بالسياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا ان الجرائم التي يرتكبها نظام آل سعود والكيان الصهيوني تحظى بدعم الإدارة الامريكية .

ووصف آية الله امامي كاشاني في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في العاصمة طهران الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه من اكثر رؤساء جمهورية امريكا كراهية منذ البدء ولحد الان وقال : رغم ان الادراة الامريكية كانت تمارس الظلم دوما الا ان ترامب يعد الاكثر كراهية مقارنة برؤساء جمهور امريكا منذ البد ولحد الان.

ولفت خطيب جمعة طهران المؤقت الى ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية سيما ترامب يسعون من خلال شن حرب اعلامية ونشر الاكاذيب ان يظهروا للاخرين بانهم ناجحون مبينا ان الجرائم التي يرتبكها ال سعود والكيان الصهوني تحظى اليوم بدعم الادراة الامريكية.