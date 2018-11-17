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رقم الخبر: 237486 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
نجم برشلونة يلجأ إلى طبيب محمد صلاح

نجم برشلونة يلجأ إلى طبيب محمد صلاح

يبدو أن نجم برشلونة فيليب كوتينيو سيلجأ للطبيب الرياضي الذي عالج النجم المصري محمد صالح في فترة إصابته قبل المونديال الروسي.

وسافر كوتينيو لمنطقة بني قاسم شرقي إسبانيا، للتعالج على يدي الطبيب روبن بونس، الذي عمل الموسم الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتولى بونس "المهمة الصعبة" وهي إعادة تأهيل صلاح بعد إصابته بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مايو الماضي.

واستطاع بونس معالجة صلاح وتأهيله للمشاركة في كأس العالم الماضي مع منتخب بلاده.

ونشر بونس صورا لكوتينيو في عيادته ببني قاسم، ويبدو أن المعالج الإسباني سيشرف على إعادة تأهيل النجم البرازيلي بعد تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى. وسبق لكوتينيو العمل مع بونس خلال فترة لعبه مع ليفربول الإنجليزي.

وأعلن نادي برشلونة قبل أسبوع أن لاعب وسطه كوتينيو سيغيب لفترة تمتد ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ خلال لقاء الفريق مع إنتر ميلانو الإيطالي بدوري الأبطال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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