  • السبت ٨ ربیع الاول ١٤٤٠
  • السبت , نوفمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 237485 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:12 الاقسام: رياضة  
كأس آسيا 2019 يعتمد تقنية "VAR"

كأس آسيا 2019 يعتمد تقنية "VAR"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيستعين بنظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، بدءا من دور الثمانية في كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو في سبتمبر، لكنه أكد الخميس الاستقرار على تطبيق النظام في 7 مباريات في كأس آسيا، وبدءا من دور الثمانية.

وقال الاتحاد إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، وسيستخدم التقنية الجديدة في البطولة.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية، عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وستشهد كأس آسيا 2019 الموسعة مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، بدلا من 16 منتخبا في البطولات الأخيرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3218 sec