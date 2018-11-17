أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيستعين بنظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، بدءا من دور الثمانية في كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو في سبتمبر، لكنه أكد الخميس الاستقرار على تطبيق النظام في 7 مباريات في كأس آسيا، وبدءا من دور الثمانية.

وقال الاتحاد إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، وسيستخدم التقنية الجديدة في البطولة.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية، عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وستشهد كأس آسيا 2019 الموسعة مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، بدلا من 16 منتخبا في البطولات الأخيرة.