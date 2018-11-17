​​​​​​​أنفق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو و جورجينا رودريغيز 35 ألف دولار في 15 دقيقة فقط، أثناء تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن، خلال الأسبوع الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مهاجم يوفنتوس يقضي إجازة قصيرة مع جورجينا وابنه جونيور في لندن، مشيرة إلى أن برنامج رحلتهم "مليء بالأنشطة".

واستغل الثلاثي فرصة تواجدهم في لندن، لحضور مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركي جون إيسنر فى البطولة الختامية للتنس.

وأقام رونالدو وعائلته في فندق "بولغاري" الفخم، حيث تبلغ قيمة الغرفة الواحدة أكثر من 10 آلاف يورو لليلة الواحدة.