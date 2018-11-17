واحرز منتخب ايران للتايكواندو بومسي، المؤلف من علي سلماني واكبر فروزان ورحمت نظري، 2807 نقاط ، وتوجت كوريا الجنوبية ببطولة هذه الفئة العمرية وجاءت الفلبين في مركز الوصافة فيما حلت ايران واميركا في المركز الثالث بصورة مشتركة.

وقد انطلقت بطولة العالم الحادية عشرة للتايكواندو بومسي (الاستعراضي) الخميس في استاد "تيان مو" في تايوان لتستمر 4 ايام بمشاركة 1274 رياضيا ورياضية من 54 دولة.