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رقم الخبر: 237482 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:13 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران للتايكواندو فئة (بومسي) في المركز الثالث عالميا

منتخب ايران للتايكواندو فئة (بومسي) في المركز الثالث عالميا

حل منتخب التايكواندو الايراني للرجال فئة بومسي في المركز الثالث ببطولة العالم محرزا الميدالية البرونزية للفئة العمرية 31-40 عاما.

واحرز منتخب ايران للتايكواندو بومسي، المؤلف من علي سلماني واكبر فروزان ورحمت نظري، 2807 نقاط ، وتوجت كوريا الجنوبية ببطولة هذه الفئة العمرية وجاءت الفلبين في مركز الوصافة فيما حلت ايران واميركا في المركز الثالث بصورة مشتركة.

وقد انطلقت بطولة العالم الحادية عشرة للتايكواندو بومسي (الاستعراضي) الخميس في استاد "تيان مو" في تايوان لتستمر 4 ايام بمشاركة 1274 رياضيا ورياضية من 54 دولة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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