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رقم الخبر: 237481 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:13 الاقسام: رياضة  
4 برونزيات حصاد ايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما
وتحل بالمركز السادس برصيد 70 نقطة

4 برونزيات حصاد ايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

حصدت ايران 4 ميداليات برونزية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب تحت سن 23 عاما والتي اختتمت منافساتها مساء الاربعاء في العاصمة الرومانية بوخارست.

وتقلد الميداليات البرونزية كل من مهدي محسن نجاد في وزن 60 كلغم ، مهدي ابراهيمي في وزن 82 كلغم ، علي اكبر حيدري في وزن 97 كلغم، علي اكبر يوسفي في وزن 130 كلغم.

وحلت ايران بالمركز السادس برصيد 70 نقطة، فيما توجت جورجيا بالبطولة (126 نقطة).

وفيما يلي ترتيب المنتخبات من الاول حتي العاشر:

1-جورجيا (126 نقطة) 2- روسيا (101 نقطة) 3-تركيا (87 نقطة) 4-اليابان (80 نقطة) 5-جمهورية اذربيجان (71 نقطة) 6-ايران (70 نقطة) 7-مصر (62 نقطة) 8-المجر (62 نقطة) 9-اوكرانيا (56) 10-مولدافيا (45).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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