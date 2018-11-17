وافاد الموقع الاعلامي للاتحاد الوطني للتزلج على الجلید ان المتسابق الایراني صادق كلهر حاز على المركز الثانی في بطولة التزلج المتعرج العالمیة بالزلاجات الثنائیة التي اقیمت في دولة الامارات العربیة المتحدة، بعد فوزه بفضیة هذه المنافسات.

وبحسب التقریر نفسه، تمكّن المتسابق الیاباني من احراز المركز الاول وحصد المیدالیة الذهبیة، فيما حصل ممثل تركیا على المیدالیة البرونزیة لهذه المسابقات.



