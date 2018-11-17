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|رقم الخبر: 237480
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018
|الوقت: 14:14
|الاقسام: رياضة
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ایران تحرز المركز الثاني في مسابقات التزلج الثنائي العالمیة للمعاقین
فاز المتزلج الایراني 'صادق كلهر' بالمیدالیة الفضیة في منافسات التزلج المتعرج على الجلید بالزلاجات الثنائیة للمعاقین التي اقیمت في الامارات.
وافاد الموقع الاعلامي للاتحاد الوطني للتزلج على الجلید ان المتسابق الایراني صادق كلهر حاز على المركز الثانی في بطولة التزلج المتعرج العالمیة بالزلاجات الثنائیة التي اقیمت في دولة الامارات العربیة المتحدة، بعد فوزه بفضیة هذه المنافسات.
وبحسب التقریر نفسه، تمكّن المتسابق الیاباني من احراز المركز الاول وحصد المیدالیة الذهبیة، فيما حصل ممثل تركیا على المیدالیة البرونزیة لهذه المسابقات.
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