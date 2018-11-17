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رقم الخبر: 237479 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
ايران تشارك في بطولة 'رماية المسدس' العالمية لقوات الشرطة في الصين

ايران تشارك في بطولة 'رماية المسدس' العالمية لقوات الشرطة في الصين

بدأت الخميس الدورة الثانية للمسابقات العالمية لـ 'رماية المسدس' في الصين، بمشاركة ممثلين عن قوات الشرطة من 69 دولة، بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ان هذه البطولة ستقام على مدى 5 ايام لتنتهي في 19 نوفمبر الحالي؛ وتضم انواع السباقات الفردية والثنائية بما يشمل الرجال والنساء وايضا فرقا مشتركة من كلا الجنسين.

ويبلغ اجمالي المشاركين في البطولة العالمية  'لرماية المسدس' المقامة في الصين، 256 رياضيا من 69 دولة في انحاء العالم.

كما يمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية فريق يضم رياضيين اثنين من قوات الشرطة، للمشاركة في المنافسات الفردية وايضا الفئة 'ب' من سباق الفرق لهذه البطولة.

علما ان الفريق الايراني سيستخدم مسدسات محلية الصنع للمشاركة في هذه المنافسات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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