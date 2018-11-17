وقال الاتحاد في تقرير له الخميس ان هذه المباراة ستجري بين منتخبي ايران وفنزويلا مساء الثلاثاء القادم على ستاد "حمد بن خليفة" في الدوحة.

وتاتي ايران في المرتبة 30 وفنزويلا في المرتبة 29 في ترتيب التصنيف العالمي للمنتخبات.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني التقي الخميس على استاد "آزادي" بطهران منتخب ترينيداد وتوباكو.

وتاتي هاتان المباراتان في اطار استعدادات المنتخب الوطني الايراني لبطولة كاس امم آسيا في الامارات والتي ستجري خلال الفترة من 5 كانون الثاني الى 1 شباط /فبراير 2019.

و فاز المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم على منتخب ترينيداد وتوباكو بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على ستاد 'آزادي' الرياضي بطهران.

سجل هدف الفوز الوحيد في هذه المباراة التي حضرها نحو الفي متفرج، كريم انصاري فرد في الدقيقة 50 من المباراة بعد ان تسلم كرة سددها قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وكان انصاري فرد قد اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 30 بعدما تصدى الحارس الترينيدادي للكرة التي ارتدت الى انصاري فرد نفسه الا انه لم يحسن التصرف معها وسددها متسرعا فوق المرمى.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني الايراني مباراة ودية اخرى مع نظيره الفنزويلي يوم الثلاثاء القادم على ستاد 'حمد بن خليفة' في العاصمة القطرية الدوحة.

وتاتي هاتان المباراتان في اطار استعداد ايران لنهائيات بطولة كاس امم اسيا المقررة ان تقام في الامارات خلال الفترة من 6 كانون الثاني / يناير الى 1 شباط /فبراير القادم 2019 والتي تجري بمشاركة 24 فريقا يتاهل 16 منها الى الدور الثاني والذي منه تبدأ مرحلة خروج المغلوب.

وتخوض ايران مبارياتها في مرحلة المجموعات في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة الى جانب العراق واليمن وفيتنام.