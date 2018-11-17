أعلن عضو الهيئة العلمية في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، أن ايران حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج النظير المشع لليود المستخدم في علاج سرطان الغدة الدرقية.

وعلى هامش المؤتمر الدولي الثاني عشر لأمراض الغدد الصماء والأيض، قال شهرام عملداري: ان هذا المؤتمر يبحث مواضيع متنوعة بما فيها موضوع الغدة الدرقية والحمل ومرض السكر وعلاج المصابين بداء السرطان.

وأضاف: ان زيادة نشاط الغدة الدرقية او نقصانه يؤثر على الحمل، ومن شأنه ان يتسبب بتغييرات في دماغ الجنين، وبالتالي انخفاض الذكاء والوعي لدى الوليد، لذلك فإن تنظيم نشاط الغدة الدرقية قبل حصول الحمل، امر يحظى بأهمية كبرى.

وبشأن مرض السكر، قال الاستاذ علمداري: تم انتاج أدوية جديدة للتحكم في مرض السكر النوع2، وبعضها يتم انتاجه في ايران وتتشارك الشركات الاوروبية مع ايران في هذا المجال.

وتابع: ان الادوية الجديدة وفضلا عن التحكم بمستوى السكر في الدم، فإنها مؤثرة في خفض الوزن والوقاية من أمراض القلب، كما ان استخدامها أسهل من الأدوية السابقة.

وبشأن توفير النظير المشع لليود لعلاج سرطان الغدة الدرقية، أوضح علمداري، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تنتج اليود المشع مائة في المائة، وهذا الامر مازال مستمرا، وهذا الموضوع يعتبر مما تفخر به بلادنا في مجال الاستخدام السلمي للتقنية النووية.

وبيّن ان النظير المشع لليود، يعتبر الجزء الأساس لعلاج سرطان الغدة الدرقية، ومن دواعي السرور اننا ليس لدينا اية مشكلة في توفير هذه المادة في البلاد.