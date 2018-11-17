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رقم الخبر: 237468 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2018 الوقت: 11:18 الاقسام: منوعات  
فنان يتناول طبق لحم مغطى بالذهب ويثير ضجة!

فنان يتناول طبق لحم مغطى بالذهب ويثير ضجة!

أثار فنان كويتي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتهمه البعض بالإسراف والتبذير والمبالغة، بعد قيامه بنشر فيديو عبر حسابه على (إنستغرام)، ظهر خلاله وهو يتناول طبقاً من اللحم مغطى بالذهب.
وكان هناك شخص بجانب الفنان الكويتي  عيسى المرزوق (يبدو أنه النادل) يذكره بأنه أول زائر للمطعم يتذوق اللحم بالذهب، وردَّ الفنان الكويتي مازحاً: أنا أمي كانت تقول لي إن قلبي ذهب.
وانتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي، مثيراً موجة من الانتقادات العنيفة، والغضب والسخرية ضده، وصلت إلى حد اتهامه بالسفه وعدم مراعاته لشعور المواطنين البسطاء في الكويت.
وفي مشهد آخر من الفيديو، ظهر أحد الطهاة العاملين في المطعم، وهو يرتدي قفازات ويقوم بتغطية قطعة اللحم بمسحوق الذهب ثم يقوم برش بعض البهارات عليها، قبل أن يبدأ المرزوق في تناولها مبدياً إعجابه بمذاقها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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