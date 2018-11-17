رفعت شركة هولندية متخصصة في إنتاج الجبن دعوى على شركة منافسة لها أمام محكمة العدل الأوروبية، متهمة إياها بإنتهاك (حقوق الملكية الفكرية) الخاصة بها.

وحسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، فإن شركة (ليفولا) اتهمت شركة (سميلد)، بإنتاج نوع من الجبنة القابلة للدهن، يشبه كثيراً النوع الذي تنتجه الأولى.

وحاججت (ليفولا) بأن (المذاق يدخل ضمن قانون الملكية الفكرية، مثله مثل الأعمال الأدبية والعلمية)، مشيرة إلى أن الشركة المنافسة (استعانت بكثير من المكونات المتشابهة، مثل الأعشاب والخضروات، بما فيها البقدونس والثوم والبصل الأخضر).

لكن المحكمة الأوروبية أسقطت الدعوى، وقالت إن المذاق لا يمكن حمايته بموجب قانون الملكية الفكرية، ذلك أنه ليس (فكرة)، وليس (تعبيرا عن إبداع فكري أصيل).

واعتبرت المحكمة أن تحديد مذاق المنتج الغذائي، وهو الجبن في هذه الحالة، يعتمد على الأحاسيس والتجارب، وهي ذاتية ومتغيرة، الأمر الذي يختلف مثلا مع الأعمال الأدبية والسينمائية والموسيقية، التي تعد تعبيراً دقيقاً وموضوعياً.

والجبن هو المنتج الغذائي الوحيد الذي أصدرت المحكمة الأوروبية حكماً بشأن حقوق ملكيته حتى الآن.