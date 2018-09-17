أعلنت القوات الجوية الإثيوبية، مساء الأحد، أنها قصفت مواقع لـ"حركة الشباب" في الصومال، عبر إطلاق ضربة مروحية من نوع "اسكادر" على مواقع تمركز المجموعة الإرهابية، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".

وقال قائد القوة الجوية العقيد، يلما مدرسا، إن "حركة الشباب" تعرضت لدمار بشري ومادي جسيم.

وأضاف العقيد أن "القوة الجوية ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بضمان وحفاظ المجال الجوي للبلاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للقوات البرية، وأنها قادرة على الحفاظ على مستقبل البلاد".

وتقاتل حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة المركزية ولفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.

وطردت الحركة من مقديشو في 2011 ومنذ ذلك الحين طردت أيضا من أغلب معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد، لكنها ظلت تشكل تهديدا قويا مع تنفيذ مسلحيها لتفجيرات وهجمات على أهداف مدنية وعسكرية في مقديشو ومدن أخرى في البلاد.