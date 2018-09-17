أحال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلا من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس إلى التقاعد، في أحدث عملية تغييرات عسكرية تشهدها البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية محلية إن بوتفليقة عين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية، خلفا لطافر. وكان شنقريحة قد شغل سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

هذا وعين الرئيس الجزائري اللواء بومعزة محمد قائدا للقوات الجوية خلفا للوناس. كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين اللّواء غريس عبد الحميد أمينا عاما جديدا لوزارة الدفاع، بعد إنهاء مهام اللواء محمد زناخري.

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أقال مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، إضافة إلى تغييرات عدة شملت العديد من المسؤولين في المطار، وذلك بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة الجزائر نحو فرنسا، رغم إدراجه على لائحة الممنوعين من السفر في إطار تحقيقات قضائية.

من جانب آخر وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر العاصمة، الاثنين، في مستهل زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقبالها بالمطار أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل، خلال زيارتها، بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما تجرى مباحثات مع أويحيى، وتعقد معه مؤتمرا صحفيا.