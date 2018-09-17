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رقم الخبر: 232729 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 18:48 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تحقق مع ستة علماء بسبب خطبهم الدينية

السلطات البحرينية تحقق مع ستة علماء بسبب خطبهم الدينية

أوقفت السلطات الأمنية في البحرين مع ما لا يقل عن 6 علماء شيعة في الفترة بين 12 إلى 16 أيلول الجاري، وذلك بسبب خطبهم الدينية التي يلقونها في ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وحققت السلطات في مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي مع كل من السيد محيي الدين المشعل لمرتين، ومع الشيخ علي الجفيري، الشيخ ياسين الجمري، والشيخ منير المعتوق وعالم دين آخر بشأن رخصة لإقامة الشعائر الدينية.

وشهدت الفترة منذ بداية شهر محرم حملة استدعاءات واسعة شملت علماء وخطباء ومسؤولي المآتم ومنظمي المواكب الدينية ولم تخلو التحقيقات من التهديد باستخدام القوة لمهاجمة الشعائر الدينية للشيعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه عناصر مدنية تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية بإزالة العديد من المظاهر الدينية الخاصة بعاشوراء في أكثر من 15 منطقة في مختلف أنحاء البلاد.

كما هاجمت قوات مدججة بالسلاح مواطنين في منطقة المالكية والعكر حاولوا منعها من التعدي على المظاهر الدينية وسط الأحياء.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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