ومجلس النواب اليمني يدعو الأمم المتحدة الى الضغط على دول العدوان لوقف عدوانها

صعّد تحالف العدوان السعودي من حملته الهمجية على اليمن وارتكب مجزرة جديدة في محافظة البيضاء، في حين سلّمت الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها عزم التحالف على تكثيف عملياته العسكرية في الحديدة وجبهات أخرى.

وقد استشهد 12 مدنياً يمنياً على الأقل وجُرح آخرون بينهم نساء وأطفال جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة البيضاء اليمنية. وقال مصدر محلي إن طيران العدوان ارتكب مجزرة مروعة باستهدافه منزل أحد المواطنين في منطقة حوران بمديرية ردمان، وأن جميع الشهداء هم من أُسرة واحدة.

ودانت السلطة المحلية في المحافظة المجزرة التي ارتكبها الطيران السعودي، وأكدت أن تحالف العدوان يتعمد ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف المحافظات في ظل صمت دولي مريب.

* الحديدة

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، يواصل طيران العدوان السعودي الاماراتي تصعيده الميداني من خلال غارات هستيرية على المناطق السكنية واستهداف البنى التحتية والمخازن والمطاحن لتجويع الأهالي.

واستهدف طيران العدوان السعودي، بعدة غارات إذاعة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في مباني ومنشآت الإذاعة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بأكثر من 35 غارة منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة ما أدى الى دمار واسع في المنطقة، بينما استهدفت بسلسلة غارات جوية مطار الحديدة ومحيطه.

وفي خطوة كارثية ستتسبب بمأساة جديدة للمدنيين اليمنيين، سلمت حكومة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها مضي التحالف السعودي الاماراتي على تكثيف عملياته العسكرية في الحديدة وجبهات أخرى.

وادعت الرسالة ان السيطرة على الحديدة أصبحت أمراً ضرورياً من أجل ضمان انخراط انصار الله ثانية في محادثات السلام. وجاء فيها أنه من أجل تحقيق هذا الغرض، ستقوم قوات حكومة هادي بدعم من التحالف بتكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة، والجبهات الأخرى.

في الوقت نفسه، واصلت القوات اليمنية عمليات الاستنزاف بحق القوات الإماراتية المهاجمة ومرتزقتها، وقامت بضرب خمس آليات عسكرية في شمال شرقي مطار الحديدة، حيث تستهدف مختلف الآليات العسكرية من مدرعات وناقلات جند وعربات. ولا تزال القوات اليمنية المشتركة تستفيد من قطع خطوط الإمداد في منطقتي الفازة والجاح لإنهاك المهاجِمين وعرقلة عملهم وتعطيل الأهداف.

كما استشهد يمنيان جراء قصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على محافظة صعدة شمالي اليمن.

* جيزان

من جهتها، أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني صاروخاً باليستياً من نوع (بدر 1) على المدينة الاقتصادية في جيزان السعودية، وأكدت مصادر عسكرية أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلّف خسائر مادية داخل المنشأة الحيوية المستهدفة.

وتزامن ذلك مع تأكيد مصدر عسكري يمني إسقاط الدفاعات الجوية لدى الجيش واللجان الشعبية، طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة زحف قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي باتجاه جبل الشبكة شرق الدود في جيزان.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبط شبكة تجسسية مرتبطة بقوى العدوان السعودي الاماراتي على اليمن بعد عملية رصد وتعقب، واوضح مصدر أمني أن الخلية الإجرامية كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الاماراتية وقامت برفع احداثيات ومعلومات عن تجمعات سكانية ومنازل مواطنين ومنشآت خدمية وفنادق وسفارات ومؤسسات حكومية على رأسها مكتب رئاسة الجمهورية بأمانة العاصمة ومبنى وزارة الداخلية وقوات النجدة ومحطة شركة النفط.

* الجوف

كما نفّذ سلاح الجو اليمني المسيّر هجوماً على تجمعات قوات التحالف السعودي في محافظة الجوف بطائرة (قاصف1)، وأفاد مصدر عسكري باستعادة الجيش واللجان السيطرة على كامل منطقة شبكة حوران في مديرية قانية شرقي البيضاء، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في مديرية ذي ناعِم جنوبي المحافظة.

* صنعاء

بالتوازي، تشهد العاصمة صنعاء حراكاً أممياً متسارعاً، حيث وقّعت الأمم المتحدة وحكومة الإنقاذ الوطني مذكّرة تفاهم لإنشاء جسر جوي طبي لذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج لمدة 6 أشهر ابتداءً من 18 أيلول الجاري، وأوضح وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله أن المذكرة تأتي كخطوة أولى للتخفيف من معاناة المرضى الذين هم بحاجة إلى علاج في الخارج والذي منع تحالف العدوان نقلهم عبر مطار صنعاء الدولي.

إلى ذلك، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قادماً من سلطنة عمان حاملاً معه عدة طروحات سيبحثها مع القيادات اليمنية وعلى رأسها حركة (أنصار الله)، وتستهدف بشكل رئيسي مساعي استئناف المفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، وعلى الفور التقى غريفث وزير الخارجية هشام شرف عبد الله، قدّم فيه المبعوث الأممي ملخصاً عن مشاوراته التي عقدها مع وفد مرتزقة النظام السعودي.

المبادرات الأممية وتحركات مبعوثها غريفث تواجه عدة تحديات، أهمها إصرار دول تحالف العدوان على مواصلة الحرب العدوانية.

* مجلس النواب يوجه رسالة الى غوتيريس

من جهته وجّه مجلس النواب اليمني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جدّد فيها مطالبته بشأن الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان على اليمن، خاصة ما تقوم به السعودية من أفعال إجرامية وارتكاب مجازر بحق المواطنين العزل في عدد من المحافظات والاعتداء على المنشآت في الساحل الغربي.

وطالب مجلس النواب غوتيريس بالضغط على دول العدوان من أجل إيقاف العدوان على الشعب اليمني المظلوم ورفع الحصار وفك الحظر عن كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وخاصة مطار صنعاء الدّولي.

* الكونغرس

من جهة أخرى، دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها الكونغرس الذي سيصوت بشأن استمرار الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن، إلى رفض تمرير استئناف هذا الدعم، من أجل حماية المدنيين في اليمن.

وأوضحت واشنطن بوست أن سلوك السعودية والإمارات يتنافى مع تقارير المحققين الدوليين والمنظمات الحقوقية، التي أثبتت أن هناك قليلا من الأدلة على أي محاولة من جانب أطراف النزاع لتقليل عدد الضحايا المدنيين.