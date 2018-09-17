* لا علاقة بين الاعتداء على قنصلية ايران في البصرة وسفارتها في باريس * ملف إخراج الدبلوماسيين الايرانيين في اوروبا لازال مفتوحا وحق ايران بالرد بالمثل قائم * سياسة ايران تعتمد دعم وحدة اراضي سوريا ونأمل ان يتم تطهير اراضيها من دنس الارهابيين قريبا * لم يحصل لقاء بين اللواء قاسم سليماني ومبعوث اميركي في العراق

قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، أمس الاثنين، أنه لاعلاقة بين حادثتي الاعتداء على القنصلية الايرانية في البصرة والسفارة في باريس.

وقال قاسمي أمس الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، لاعلاقة بين حادثتي الاعتداء على القنصلية الايرانية في البصرة والسفارة في باريس، ففي موضوع البصرة لم يحقق المهاجمون أهدافهم، والاعتداء على السفارة في باريس فشل ايضاً، ولكن في المحصلة لاعلاقة بين هاتين الحادثتين.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية باننا لسنا قلقين من تحركات المناهضين للثورة في الخارج وقال: إن وقوع حادث او حادثين في ظروف خاصة لا يمكنه الايحاء بنتيجة مفادها ان الممثليات الايرانية في الخارج لا تتمتع بالامن اللازم. نحن غير قلقين في هذا الصدد.

وحول مساعي الاوروبيين للإلتفاف على العقوبات، قال قاسمي، نمضي في مسار صحيح نسبياً والاتصالات مستمرة مع الاطراف الاوروبية، تم استبدال الضمانات السابقة التي لم تكن قابلة للتنفيذ، والاتصالات الفنية مستمرة كالسابق ونمضي بسرعة، آمل ان يعقد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة لقاء بين وزراء خارجية مجموعة (4+1)، كما آمل ان يتم طرح مقترحات جديدة تحظى بقبول ايران وتوفير الضمانات اللازمة.

وفيما يخص تصريحات ظريف التي خاطب فيها الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي، قال قاسمي: في العلاقات الخارجية يمكن اطلاق وجهات نظر على أساس الحالة والضرورة، فما اطلقته اليوم من تصريحات لايتناقض مع تلك التصريحات.

وحول الاجتماع الثلاثي الاخير في كابل ودوره في تقليل العقوبات، قال قاسمي: كل بلد يحدد سياسته بنفسه ونحن نحترم سياسة الدول، لكن نأمل من هذه الاجتماعات ان يكون لها تأثير ايجابي اكثر تجاه ايران وضد سياسات امريكا.

وعن تغريدة وزير الخارجية الامريكي، قال، لا ينبغي اخذ كلامه على محمل الجد، تصريحات المسؤولين الامريكيين الجاهلين تهدف الى تشويه سمعة ايران، إلا ان سياستنا هي دعم جميع المسلمين في العالم، اذ تحدثنا مع الصين بشأن المسلمين في هذا البلد.

* الدبلوماسيون الايرانيون في اوروبا والدعم الامريكي لزمرة (خلق) الارهابية

ونوه المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الى ان ملف إخراج الدبلوماسيين الايرانيين في اوروبا لايزال مفتوحاً وحق ايران بالرد بالمثل لايزال قائماً وسنتخذ القرارات اللازمة.

وأشار قاسمي الى الدعم الاميركي لزمرة (خلق) الارهابية وقال: إن الجماعات الارهابية والمناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ومازالت تحظى بدعم اميركا على نطاق واسع ولا يمكنها مواصلة حياتها من دون هذا الدعم.

واضاف: إن تغريدة ظريف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ستؤثر بالتأكيد كباقي تغريداته وعلينا السعي من أجل ان ينتبه مديرو (تويتر) الى انهم قد وقعوا في فخ الجماعات الارهابية واصبحوا في خدمة الارهابيين عن وعي او من دون وعي منهم.

وبشأن زيادة انتاج النفط الروسي، قال: لست موافقاً على بعض وجهات النظر التي تطرح في وسائل الاعلام، لدينا مشاورات وتعاون جيد مع روسيا وعلى اتصال دائم بوصفنا منتجين رئيسيين للطاقة، لا يمكنني الان استخدام مصطلح ان هذه الحركة هي ضد ايران، سيقوم المسؤولون لاحقاً بالحديث عن هذا الامر.

* احتمال مشاركة ايران في عملية ادلب

وبشأن احتمال مشاركة ايران في عملية ادلب قال قاسمي، سياسة ايران هي دعم وحدة الاراضي السورية، وآمل ان يتم تطهير هذا البلد قريباً من رجس الارهابيين، نحن مصممون على ان تحل قضية ادلب بشكل لايلحق الضرر بالشعب ونقوم بطرح بعض القضايا خلال اتصالاتنا مع تركيا وروسيا، أعلنا مراراً ان تواجدنا في سوريا يقتصر على الدعم الاستشاري ولن نشارك في أي عملية، سياساتنا واضحة جداً، فيما يخص ادلب الموضوع الانساني مهم جداً حيث تبذل الآن محاولات وآمل ان تحقق نتيجة.

* إحتمال لقاء روحاني برئيس وزراء اليابان

وحول احتمال لقاء روحاني برئيس وزراء اليابان قال: من المحتمل ان يحدث لقاء بين الرئيس روحاني ورئيس وزراء اليابان في نيويورك، هناك قائمة من اللقاءات على جدول اعمال ممثلية ايران في نيويورك.

* نفي حدوث لقاء بين الجنرال قاسم سليماني ومندوب امريكي في العراق

وعن نبأ حدوث لقاء بين الجنرال قاسم سليماني ومندوب امريكي في العراق، قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية، هذا النبأ مزيف ولا أساس له وننفي حدوثه، تقوم هذه الوسيلة الاعلامية (الجريدة) دائماً بتزييف أخبار عن ايران، وتزور الاخبار نقلاً عن مكتبها في طهران من دون ان يكون لها مكتب في ايران.