أكد رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الولايات المتحدة الاميركية غير منصفة، وان العراق يقف الى جانب الجارة ايران لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال إتصال هاتفي تلقّاه الحلبوسي من نظيره الايراني الدكتور علي لاريجاني، الاحد، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي لدورته الرابعة، أعرب -بحسب وكالة الفرات نيوز الخبرية- عن تقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية، وشكره لتهنئة لاريجاني، ومضيفاً: إن الشعب والنواب في البرلمان العراقي، يعربون عن تقديرهم لدعم ايران للعراق دون تردد سابقاً وحالياً، ولاسيما فيما يخص تحرير العراق من إرهاب داعش.

وأشار رئيس البرلمان العراقي الجديد الى ان نواب البرلمان العراقي، يعربون عن احتجاجهم على ممارسة أي ضغوط وعقوبات اقتصادية ضد ايران، معتبراً أن هذه العقوبات غير منصفة ومؤكدا ان بغداد ستكون الى جانب الشعب الايراني، وانها مستعدة للوقوف الى جانب طهران لإعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة.

في ذات الوقت، وجه الحلبوسي دعوة رسمية لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني لزيارة العراق.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس تحالف (الانبار هويتنا) ومحافظ الانبار محمد الحلبوسي، نجح في الحصول على 169 صوتا من بين اصوات مجلس النواب العراقي البالغة 329 من اجل تولي رئاسة مجلس النواب لدورته الرابعة (2018-2022)، متغلبا على منافسيه الآخرين بفارق كبير من الاصوات خلال جلسة البرلمان الجديد التي عقدت يوم السبت، والتي شهدت ايضا انتخاب عضو تحالف سائرون حسن الكعبي نائبا اول لرئيس البرلمان، فيما تم في وقت لاحق انتخاب رشيد الحداد نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.