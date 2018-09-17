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رقم الخبر: 232720 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:59 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية

إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية

إقيمت مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني.
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
إقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهوريةإقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) بحضور رئيس الجمهورية
 
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