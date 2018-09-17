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رقم الخبر: 232719 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة الروسي: إيران تتمتع بموقع مميز في أسواق الطاقة
مشككاً بإمكانية تطبيق الحظر الأمريكي

وزير الطاقة الروسي: إيران تتمتع بموقع مميز في أسواق الطاقة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: ان ايران تتمتع بمكانة قوية في أسواق الطاقة العالمية وإن الحظر الأمريكي المفروض ضدها في القطاع النفطي هو خطأ، ملقياً بظلال من الشك على مدى تأثيره وإمكانية تطبيقه.

ونقل موقع (سي.إن.بي.سي) الخبري، الاثنين، عن الوزير الروسي قوله: ان ايران بلد مصدّر للمشتقات النفطية يتعامل مع دول مختلفة، معرباً عن تساؤله حول الموقف الذي ستتخذه الجهات والدول التي تتعامل مع ايران نفطياً ونوعية ردة فعلها وطريقة تطبيق هذا الحظر ونجاحه أو عدم نجاحه.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغم المعارضة الدولية انسحب عن الإتفاق النووي وفرض حظراً ضد ايران متعدد الجوانب، منه حظر نفطي سيبدأ بعد ما يزيد عن شهر. وقد واجه هذا القرار الأمريكي المتفرد معارضة ومواقف غير مؤيدة من جانب بعض الدول ومنها دول الإتحاد الاوروبي، حيث أكد مسؤولو بعض الدول على أنهم لن يطبقوا هذا الحظر، وطالبت بعض الدول باستثنائها من شمول وتداعيات هذا الحظر النفطي.

 
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