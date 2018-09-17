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رقم الخبر: 232718 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
جنوب أفريقيا تقف إلى جانب إيران في فترة الحظر

جنوب أفريقيا تقف إلى جانب إيران في فترة الحظر

أكدت المستشارة الإقتصادية لجنوب أفريقيا لدى طهران، سارا دين، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تدعم أفريقيا في المجال الإقتصادي والسياسي طيلة سيطرة نظام الفصل العنصري عليها، مؤكدة أن بلادنا باتت اليوم واقفة الى جانب إيران بصورة أكثر إقتداراً من ذي قبل.

وأدلت سارا دين بهذه التصريحات، خلال إجتماع لدراسة مجالات التعاون المشترك بين جنوب أفريقيا ومحافظة مازندران (شمال) الذي انعقد أمس الإثنين، في مقر غرفة التجارة بهذه المحافظة. وفيما أشارت الى العلاقات السياسية الجيدة بين إيران وجنوب أفريقيا على مر السنين، أكدت دين ضرورة اتخاذ خطوات نحو الأمام للنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين. ولفتت الى الطاقات المتوفرة لدى البلدين لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما مع محافظة مازندران بما في ذلك مجال التعدين، والسياحة، والزراعة لاسيما إنتاج مختلف أنواع الفاكهة والحمضيات والألبان.

وفي ذات السياق، أشارت دين الى تطلع جنوب أفريقيا لإستقطاب إستثمارات إيرانية تبلغ مائة مليار دولار خلال فترة خمس سنوات، مؤكدة ان جنوب أفريقيا تتطلع بجدية لإستقطاب الإستثمارات وإنتاج الشركات الإيرانية في جنوب أفريقيا. 

 
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