وأدلت سارا دين بهذه التصريحات، خلال إجتماع لدراسة مجالات التعاون المشترك بين جنوب أفريقيا ومحافظة مازندران (شمال) الذي انعقد أمس الإثنين، في مقر غرفة التجارة بهذه المحافظة. وفيما أشارت الى العلاقات السياسية الجيدة بين إيران وجنوب أفريقيا على مر السنين، أكدت دين ضرورة اتخاذ خطوات نحو الأمام للنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين. ولفتت الى الطاقات المتوفرة لدى البلدين لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما مع محافظة مازندران بما في ذلك مجال التعدين، والسياحة، والزراعة لاسيما إنتاج مختلف أنواع الفاكهة والحمضيات والألبان.
وفي ذات السياق، أشارت دين الى تطلع جنوب أفريقيا لإستقطاب إستثمارات إيرانية تبلغ مائة مليار دولار خلال فترة خمس سنوات، مؤكدة ان جنوب أفريقيا تتطلع بجدية لإستقطاب الإستثمارات وإنتاج الشركات الإيرانية في جنوب أفريقيا.