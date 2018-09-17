أعلن البنك المركزي، إن النمو الاقتصادي بلغ 8ر1 بالمئة خلال الأشهر الأولى الثلاثة من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار).

وتشير بيانات البنك المركزي، ان إجمالي الناتج المحلي بلغ في الأشهر الثلاثة نحو 167 ألفاً و670 مليار تومان، مما سجل زيادة نحو 8ر1 عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الايراني الفائت. وقال البنك المركزي: ان القطاع الزراعي حقق نمواً بنسبة 3ر0 بالمئة والنفطي بنسبة 2ر5 بالمئة والمناجم بنسبة 4 بالمئة والخدمات بنسبة 1ر1 بالمئة والصناعة بنسبة 5ر1- بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني الجاري.

وهذه البيانات تمت من دون احتساب عوائد النفط. وغالباً ما يعود الانخفاض في النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام الى التأثيرات الناجمة عن تداعيات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الايرانية في الآونة الأخيرة.