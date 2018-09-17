أكد عضو مجموعة الصداقة الصينية-الايرانية، لي تشانغ جين، ان لدى طهران إمكانيات كبيرة يمكن إستثمارها للمشاركة في طريق الحرير الجديد، إلا أنه لم يتم توظيف هذه الإمكانيات بشكل كامل.

وفي حديث لمراسل (إرنا)، وصف جين، أمس الاثنين، طريق الحرير بأنه طريق تاريخي يمكن استخدامه للتواصل بين الحضارتين الايرانية والصينية من خلال اعتماد سبل مبدعة في التاريخ المعاصر. وأضاف: ان إنشاء طريق الحرير الجديد يوفر فرصاً عديدة للصين وباقي الدول المرتبطة بهذا الطريق سيما ايران، مؤكداً انه بإمكان ايران الإفادة من هذه الفرص للمشاركة في مشاريع البنى التحتية. وأكد ان طريق الحرير بحاجة الى ايران أكثر من أي دولة أخرى لما تتمتع به من موقع مميز لترانزيت السلع، كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على الدور البارز الذي يمكن أن تلعب ايران في تطوير هذا المشروع.