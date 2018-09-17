  • الإثنين ٦ محرم ١٤٤٠
  • الإثنين , سبتمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232715 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
الأفغان يحتجون على منع إستيراد السلع من إيران

الأفغان يحتجون على منع إستيراد السلع من إيران

اعتصم مئات من المواطنين الأفغان في ولاية (فراه) إحتجاجاً على منع استيراد بعض السلع الايرانية، داعين إلى إعادة فتح دائرة الجمارك الحدودية في الولاية لاستيراد هذه السلع.

ودعا المحتجون الحكومة الأفغانية التي فرضت قيوداً على استيراد أربع سلع ايرانية الى مواجهة الفاسدين سيما في مدينة شيخ أبونصر الحدودية وإحالتهم الى الأجهزة القضائية بدلاً من فرض القيود على السلع الايرانية. وحمّل المحتجون بمن فيهم رجال الأعمال وأصحاب الصناعات في ولاية فراه لافتات دعوا فيها الى رفع القيود عن استيراد السلع الايرانية التي تلبي 85 في المئة من حاجات أهالي الولاية.

وكان رئيس دائرة التجارة الخارجية في مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) أعلن ان رجال الأعمال يمكنهم استخدام معبر دوغارون الحدودي لتصدير السلع الى هذه الدولة الجارة، مؤكداً إنه لا توجد أي مشكلة في هذا المجال.

وأضاف محمد علي أميرفخريان، الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان الحكومة الأفغانية أصدرت بياناً أعلنت فيه منع استيراد أربع سلع ايرانية تشمل المشتقات النفطية والبلاط والسيراميك والإسمنت والحديد بشكل مؤقت عازية سبب هذه المبادرة إلى الكشف عن ظاهرة الفساد في دائرة الجمارك في ولاية فراه .وأكد ان المستشار التجاري الايراني في أفغانستان إلى جانب منظمة تنمية التجارة الايرانية يتابعان هذا الموضوع .

وأوضح أميرفخريان ان الحكومة الأفغانية لم تفرض قيوداً على استيراد السلع من باقي المعابر الحدودية بما فيها دوغارون، لذلك ان رجال الأعمال قادرون على استخدام هذه المعابر لتصدير السلع الى أفغانستان. وأكد ان أفغانستان هي الوجهة الأولى لتصدير السلع من خراسان الرضوية.

يذكر أن الحكومة الأفغانية أصدرت، الأحد، بياناً أعلنت فيه فرض قيود على السلع الايرانية بما فيها النفط والحديد والإسمنت والسيراميك .وشارك في هذه الاحتجاجات رئيس مجلس ولاية فراه فريد بخت ور دعماً لمطالب المحتجين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0605 sec