اعتصم مئات من المواطنين الأفغان في ولاية (فراه) إحتجاجاً على منع استيراد بعض السلع الايرانية، داعين إلى إعادة فتح دائرة الجمارك الحدودية في الولاية لاستيراد هذه السلع.

ودعا المحتجون الحكومة الأفغانية التي فرضت قيوداً على استيراد أربع سلع ايرانية الى مواجهة الفاسدين سيما في مدينة شيخ أبونصر الحدودية وإحالتهم الى الأجهزة القضائية بدلاً من فرض القيود على السلع الايرانية. وحمّل المحتجون بمن فيهم رجال الأعمال وأصحاب الصناعات في ولاية فراه لافتات دعوا فيها الى رفع القيود عن استيراد السلع الايرانية التي تلبي 85 في المئة من حاجات أهالي الولاية.

وكان رئيس دائرة التجارة الخارجية في مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) أعلن ان رجال الأعمال يمكنهم استخدام معبر دوغارون الحدودي لتصدير السلع الى هذه الدولة الجارة، مؤكداً إنه لا توجد أي مشكلة في هذا المجال.

وأضاف محمد علي أميرفخريان، الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان الحكومة الأفغانية أصدرت بياناً أعلنت فيه منع استيراد أربع سلع ايرانية تشمل المشتقات النفطية والبلاط والسيراميك والإسمنت والحديد بشكل مؤقت عازية سبب هذه المبادرة إلى الكشف عن ظاهرة الفساد في دائرة الجمارك في ولاية فراه .وأكد ان المستشار التجاري الايراني في أفغانستان إلى جانب منظمة تنمية التجارة الايرانية يتابعان هذا الموضوع .

وأوضح أميرفخريان ان الحكومة الأفغانية لم تفرض قيوداً على استيراد السلع من باقي المعابر الحدودية بما فيها دوغارون، لذلك ان رجال الأعمال قادرون على استخدام هذه المعابر لتصدير السلع الى أفغانستان. وأكد ان أفغانستان هي الوجهة الأولى لتصدير السلع من خراسان الرضوية.

يذكر أن الحكومة الأفغانية أصدرت، الأحد، بياناً أعلنت فيه فرض قيود على السلع الايرانية بما فيها النفط والحديد والإسمنت والسيراميك .وشارك في هذه الاحتجاجات رئيس مجلس ولاية فراه فريد بخت ور دعماً لمطالب المحتجين.