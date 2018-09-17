وأوضح رضا نوروزادة، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن الشركات البتروكيماوية ضخت 571ر2 مليار دولار عملة أجنبية في سوق الصرف الثانوي في 4 شهور عبر منظومة (نيما) الإلكترونية. وأوضح ان سعر الصرف التي تضخه شركات البتروكيماويات والصلب والنحاس والألمنيوم في السوق الثانوية يعادل 75 ألف ريال للدولار الواحد.

على صعيد آخر، أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، جعفر سرقيني، ان صادرات أنواع المواد المنجمية سجلت نمواً بنسبة 15 في المئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري (بدأ في 20 مارس/ آذار 2018)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف سرقيني، الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان قيمة هذه الصادرات بلغت نحو خمسة مليارات دولار. وأكد ان حجم إنتاج الصناعات المنجمية لم يتأثر بالعقوبات المفروضة على ايران، قائلاً: ان المواد المنجمية التي يتم تصديرها الى كافة أنحاء العالم بما فيها دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تتوزع بين الصلب والنحاس وحجر الكلس والزنك.