وخلال لقائه وفداً عراقياً برئاسة رئيس دائرة كرميان في إقليم كردستان العراق، أضاف مراد علي تاتار، الاثنين، انه نظراً الى الأهمية التي يتمتع به هذا المعبر، فاننا نعمل على استخدامه لتوثيق التعاون والتبادل الاقتصادي مع العراق. وأكد ان برويزخان يعد أحد أكبر المعابر الحدودية التي تستخدمها ايران لتصدير السلع الى العراق؛ وانطلاقاً من أهميته نعمل على تعزيز التعاون فيه وتسوية المشاكل الحدودية في أقرب فرصة ممكنة، داعياً الى تعيين ممثلين من ايران والعراق للتنسيق وتسوية هذه المشاكل.

من جانبه، أشار رئيس دائرة كرميان في اقليم كردستان العراق، الى ما يتمتع به معبر برويزخان من ميزات اقتصادية كبيرة، داعياً الى الإفادة من كافة الإمكانيات المتوفرة فيه بأفضل شكل. وأوضح عبدالله ان المشاكل الحدودية المتبقية بين الجانبين يجب تسويتها من خلال التعاون المشترك على وجه السرعة، معلناً إستعداده لعقد اجتماع مع الجانب الايراني في هذا المجال.

يذكر أن مدينة قصرشيرين الحدودية تقع غرب محافظة كرمانشاه ويبلغ طول حدودها المشتركة مع العراق 186 كيلومتراً وتعد أحد أهم مدن غرب البلاد لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع العراق واقليم كردستان .وتحول معبرا برويزخان وخسروي الحدوديان في قصرشيرين، هذه المدينة الى مركز للأنشطة الاقتصادية بما فيها تبادل السلع بين ايران والعراق. ويشهد معبر برويزخان مرور 800 الى ألف شاحنة يومياً نحو العراق واقليم كردستان حاملة مختلف السلع بما فيها الفواكه والمجففات ومواد البناء والأجهزة المنزلية .