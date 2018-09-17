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رقم الخبر: 232712 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وماليزيا بنسبة 93 %
في 4 أشهر

إرتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وماليزيا بنسبة 93 %

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين ايران وماليزيا 303 ألف و607 أطنان بقيمة أكثر من 152 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني، حيث شهد نمواً بنسبة 93 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب صحيفة (فايننشيال تريبون)، فان التقرير حول حجم التبادل التجاري غير النفطي بين ايران وماليزيا أعد للفترة بين 21 آذار/ مارس إلى 22 تموز/ يوليو الماضيين. وأضاف التقرير، نقلاً عن إحصائيات دائرة الجمارك الايرانية، إن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد ارتفاعاً بنسبة 34ر93 بالمئة من حيث الوزن و95ر30 من حيث الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير، فان صادرات ايران لماليزيا بلغت 219 ألف طن بقيمة أكثر من 57 مليون دولار، حيث شهدت إرتفاعاً بنسبة أكثر من 26 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي المقابل، فان حجم صادرات ماليزيا لإيران بلغ أكثر من 84 ألف طن بقيمة 94 مليون دولار خلال هذه الفترة.

 

 
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