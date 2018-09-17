وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأحد قالت المرأة -وتدعى كريستين بليزي فورد- إنها عندما كانت في المدرسة الثانوية بولاية ميريلاند في ثمانينيات القرن الماضي حاول القاضي المتهم بريت كافانا الذي كان مخمورا ويترنح الاعتداء عليها جنسيا.

وأضافت فورد للصحيفة أنها أرسلت خطابا إلى نائبة ديمقراطية في مجلس النواب تدعى آنا إشو سردت فيه ما حدث، لكنها طلبت حينئذ إبقاء هويتها سرية.

وفي الأسبوع الماضي قال كافانا -وهو ثاني مرشحي الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا التي تستمر مدى الحياة- إنه ينفي المزاعم على نحو قاطع لا لبس فيه.

ودفع الكشف عن الواقعة الجمهوريين لاعتزام إجراء المزيد من المناقشات بشأن اختيار القاضي للمنصب قبل أن تصوت لجنة على الأمر هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تيلور فوي إن رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي يعمل على الترتيب لاتصالات مع كافانا وفورد قبل تصويت اللجنة المقرر بشأن كافانا يوم الخميس المقبل وذلك في ضوء الكشف عن هوية فورد.