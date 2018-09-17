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رقم الخبر: 232710 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 16:50 الاقسام: دوليات  
ميركل تُقيل رئيس المخابرات الألمانية لتدخله في السياسة

ميركل تُقيل رئيس المخابرات الألمانية لتدخله في السياسة

نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن مصدر من الائتلاف الحاكم قوله إن المستشارة أنجيلا ميركل قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.

وتعرض هانس-جيورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي. إف. في) لانتقادات بعد أن تشكك في صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد قتل رجل ألماني طعنا.

ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر إقالة ماسن بسبب تصريحاته لكنه يرفض ذلك حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء لبحث مستقبل مانس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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