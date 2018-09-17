يتطلع نادي استقلال الايراني إلى التعويض اليوم عندما يحل ضيفا على السد القطري في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت طهران على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018.

وكانت مباراة الذهاب شهدت تفوق السد بنتيجة 3-1 على إستاد آزادي في طهران. لذلك يأمل فريق استقلال بقلب نتيجة خسارة مباراة الذهاب كما فعل في دور الـ16 أمام مواطنه ذوب آهن.

وكانت الخسارة في مباراة الذهاب الأولى الأولى للاستقلال على أرضه هذا العام، كما كانت تلك المباراة الأولى للفريق التي يتلقى خلالها أكثر من هدف على أرضه أيضاً.

وحاول الفريق تعزيز صفوفه هذا الصيف بمهاجم جديد لتعويض رحيل مامي بابا، حيث تعاقد مع مرتضى تبريزي من ذوب آهن، والذي سجل 4 أهداف في البطولة مع فريقه السابق.

وكان السد حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف برسبوليس الإيراني، مقابل 10 نقاط لناساف الأوزبكي ولا شيء للوصل الإماراتي، ثم تغلب في دور الـ16 على الأهلي السعودي بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. في المقابل تصدر الاستقلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للعين الإماراتي و6 للريان القطري ونقطتين للهلال السعودي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه ذوب آهن 3-2 في مجموع المباراتين.