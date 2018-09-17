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رقم الخبر: 232706 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:09 الاقسام: رياضة  
برسبولیس - الدحيل.. مباراة لاتقبل القسمة على اثنين

برسبولیس - الدحيل.. مباراة لاتقبل القسمة على اثنين

يخوض نادي الدحيل القطري مواجهة صعبة عندما يتقابل خارج ملعبه مع برسبوليس الإيراني اليوم الاثنين في الساعة السادسة والنصف على ستاد آزادي في طهران، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدحيل بنتيجة 1-0 على إستاد خليفة الدولي في الدوحة. ويأمل برسبوليس في الاستفادة مجدداً من ميزة اللعب على أرضه، حيث حقق الفوز في المباريات الأربع التي لعبها لغاية الآن في طهران.

ويأمل براكو ايفانكوفيتش مدرب برسبوليس في تأكيد عدم تأثر الفريق برحيل الثنائي فرشيد أحمد زاده ووحيد أميري اللذان انتقلا للعب في أوروبا. في المقابل يطمح الدحيل في تسجيل الفوز العاشر على التوالي في البطولة هذا العام لينفرد في الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية في نسخة واحدة.

ويعتمد الفريق القطري على قوته الهجومية، حيث سجل معدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة. وضم الدحيل إلى صفوفه هذا الصيف البرازيلي ادميلسون في محاولة لتعويض غياب يوسف مساكني بسبب الإصابة في الركبة.

وكان الدحيل تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من ذوب آهن الإيراني ولوكوموتيف الأوزبكي و3 للوحدة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على العين الإماراتي بواقع 8-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. من جهته تصدر برسيبوليس ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة للسد القطري و10 لناساف الأوزبكي ولا شيء للوصل الإماراتي، ثم فاز في دور الـ16 على الجزيرة الإماراتي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين.

 

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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