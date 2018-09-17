طقوس محرم بقرى مازندران ومراسم "مجمع بلا" من الطقوس والعادات العاشورائية الخاصة بإيران هي مراسم "مجمع بلا" الذي تقام في اليوم السابع من شهر محرم منذ 300 مئة في القرى التابعة لقضاء "بهشهر" في محافظة مازندران شمالي ايران.