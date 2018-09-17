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رقم الخبر: 232705 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 17:08 الاقسام: الوسائط المتعددة  
طقوس محرم بقرى مازندران ومراسم "مجمع بلا"

طقوس محرم بقرى مازندران ومراسم "مجمع بلا"

من الطقوس والعادات العاشورائية الخاصة بإيران هي مراسم "مجمع بلا" الذي تقام في اليوم السابع من شهر محرم منذ 300 مئة في القرى التابعة لقضاء "بهشهر" في محافظة مازندران شمالي ايران.

ووفقاً لمراسم "مجمع بلا"، تقوم الأسر بإعداد كمية من أطباق الطعام حسب وسعها للإطعام القائمين بالعزاء. يتم النفخ في البوق الخاص بالتكية الحسينية للقرية بعد إتمام مراسم العزاء وتأتي النساء بأطباق الطعام التي أعدتها وتقدم للمقائمين بمراسم العزاء الحسيني ومن ثم تسترجع الأواني.

طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا" طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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