ووفقاً لمراسم "مجمع بلا"، تقوم الأسر بإعداد كمية من أطباق الطعام حسب وسعها للإطعام القائمين بالعزاء. يتم النفخ في البوق الخاص بالتكية الحسينية للقرية بعد إتمام مراسم العزاء وتأتي النساء بأطباق الطعام التي أعدتها وتقدم للمقائمين بمراسم العزاء الحسيني ومن ثم تسترجع الأواني.
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"
طقوس محرم بقرى مازندران شمالي ايران ومراسم "مجمع بلا"