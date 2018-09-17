إقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية (تقرير مصور) أقيمت أول ليلة من ليالي مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام أبا عبدالله الحسين (ع)، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية وحشد من المسؤولين والمواطنين، في حسينية الامام الخميني (ره) ليلة الأحد.