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رقم الخبر: 232704 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 15:27 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية (تقرير مصور)

إقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية (تقرير مصور)

أقيمت أول ليلة من ليالي مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام أبا عبدالله الحسين (ع)، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية وحشد من المسؤولين والمواطنين، في حسينية الامام الخميني (ره) ليلة الأحد.
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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