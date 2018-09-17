التجربة الإخراجية الأولى للمخرجة محمدي من تأليف حسين اميري، محمد داودي وبدرام بوراميري، تقوم بحضوره الدولي الخامس في مهرجان يوتوبيا السينمائي الذي يقام من الثاني عشر حتى الخامس عشر من أكتوبر / تشرين الأول القادم في أمريكا.

وتتنافس في المهرجان الذي بدأ مسيرته المهنية عام 2005 في الولايات المتحدة ، الأفلام المستقلة في القسمين الأعمال المتحركة والأعمال التجريبية للحصول على جوائز المهرجان.