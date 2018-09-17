  • الإثنين ٦ محرم ١٤٤٠
  • الإثنين , سبتمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232703 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 15:28 الاقسام: ثقافة وفن  
«النسيان» يمثل إيران في مهرجان يوتوبيا الأمريكي

«النسيان» يمثل إيران في مهرجان يوتوبيا الأمريكي

يعرض الفيلم الإيراني القصير بعنوان «النسيان» للمخرجة فاطمة محمدي في مهرجان يوتوبيا السينمائي (Utopiafilm festival) في الولايات المتحدة الأمريكية.

التجربة الإخراجية الأولى للمخرجة محمدي من تأليف حسين اميري، محمد داودي وبدرام بوراميري، تقوم بحضوره الدولي الخامس في مهرجان يوتوبيا السينمائي الذي يقام من الثاني عشر حتى الخامس عشر من أكتوبر / تشرين الأول القادم في أمريكا.

وتتنافس في المهرجان الذي بدأ مسيرته المهنية عام 2005 في الولايات المتحدة ، الأفلام المستقلة في القسمين الأعمال المتحركة والأعمال التجريبية للحصول على جوائز المهرجان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1501 sec