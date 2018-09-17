تأهل الفيلم الإيراني القصير «السماء الزرقاء، الأرض النظيفة» من إخراج مهيار مانديكار للدورة الخامسة من مهرجان اتصال الطلاب الدولي (Contact international student film fest) السينمائي التركي.

ويعرض الفيلم الإيراني علی الجمهور خلال فعاليات المهرجان الذي تبدأ اعتبارا من الثاني والعشرين حتی السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم في مدينة أزمير بتركيا حيث تتنافس الأفلام لنيل الجائزة.

سيقام المهرجان برعاية جامعة «ياشار» وبالتعاون مع المدارس السينمائية المشهورة عالميا مثل مدرسة لندن للأفلام، مدرسة لودز، مدرسة زيليج، مدرسة ميونيخ وغيرها من المدارس السينمائية سعياً منه لجمع المخرجين وصناع الأفلام الشباب والأكاديميين وخبراء السينما من جميع أنحاء العالم وتوفير منصة جيدة لهم ليساهموا مساهمة فعالة في ازدهار الجيل الجديد من منتجي الأفلام.

ويمثل في فيلم «السماء الزرقاء، الأرض النظيفة» كل من سبهر طهرانجي، سیاوش خادم‌حسیني، آرش وزیرنظامي، محمد بهرامي، سارا قمشه‌اي وعلي رفاعي.